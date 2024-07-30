В Текстильщиках покажут фотографии Родченко

Выставка Политехнического музея «Технологии и искусство фотографии» проходит в технополисе «Москва». В экспозиции представлены экспонаты из коллекции Политехнического музея, а также из частного собрания семьи знаменитого советского фотографа Александра Родченко, одного из основоположников конструктивизма, родоначальника дизайна и рекламы в СССР.