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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паскаль Сиакам (21 очко), Майлз Тернер (20) и Оби Топпин (20) помогли «Индиане» разгромить «Кливленд» и повести в серии 3-1

Сразу трое игроков «Пэйсерс» достигли отметки в 20 набранных очков: форвард Паскаль Сиакам (9 из 10 с игры), центровой Майлз Тернер (7 из 13) и форвард Оби Топпин (9 из 14).

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