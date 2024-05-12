Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рекомендовал нынешним регионам Украины сформировать новые элиты и временные региональные правительства после того, как они будут освобождены от «гнёта киевского режима».
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