Живая Кубань
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Живая Кубань

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Устроил стрельбу возле кафе и дважды напал на сотрудников СИЗО: житель Крымска получил 8 лет

Устроил стрельбу возле кафе и дважды напал на сотрудников СИЗО: житель Крымска получил 8 лет

Устроил стрельбу возле кафе и дважды напал на сотрудников СИЗО: житель Крымска получил 8 летЖитель Крымска получил восемь лет колонии за хулиганство и нападения на сотрудников СИЗО.

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