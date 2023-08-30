В Китае прошли испытания системы, способной обнаруживать подводные лодки на основе технологии терагерцевых волн

Китай продолжает развивать технологии, призванные повысить боеспособность Военно-морских сил НОАК. Как сообщает издание South China Morning Post, было проведено успешное испытание системы обнаружения субмарин противника на основе технологии терагерцевых волн.
Популярные статьи
- На Украине пытаются создать образ «национального героя» начальнику военной разведки Буданову
- Турецкий политик: Звезде обложек западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и бывших границах Украины
- Глава украинских греко-католиков ожидает от Ватикана объяснений по поводу слов папы римского о России и русских
Свежие комментарии