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Бьянка назвала свой максимальный вес и объяснила, почему потолстела

Бьянка назвала свой максимальный вес и объяснила, почему потолстела

В последнее время певица Бьянка сумела сильно похудеть. Певица не скрывала, что полностью пересмотрела свой рацион и стала больше заниматься спортом, а окончательно прийти в форму ей помогло хирургическое вмешательство.

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