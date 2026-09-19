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Пошло на навал: показано столкновение китайского и филиппинского судов

Пошло на навал: показано столкновение китайского и филиппинского судов 18 сентября судно береговой охраны Китая совершило навал на судно BRP Datu Magat Salamat из бюро р.

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