Пошло на навал: показано столкновение китайского и филиппинского судов 18 сентября судно береговой охраны Китая совершило навал на судно BRP Datu Magat Salamat из бюро р.
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