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Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага

Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Никогда не стоит недооценивать Путина. История уже много раз показывала, что он всегда "работает на перспективу".

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Комментарии
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Natalija Osminina
Этот пункт просто меняет год в требовании Путина-Байдену- отвести НАТО  на состояние уже даже не 1997 года (как значилось в его &quot;неультиматуме&quot; за 17 декабря 2021 года), а на 1990 год- на границы ФРГ, а значит, по сути на 1945-ый год-  год победы СССР над нацистами во Второй Мировой.  А сейчас уже Россию ждет победа над нацистами в Третьей Мировой, которая сейчас идет.
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5 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
да, наш ВВП самый умный человек в РОССИИ ,да что в РОССИИ в мире,ГОСПОДИ даруй ему силы и здоровья,всегда молюсь за него и наших воинов
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1 час.

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