Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага

Natalija Osminina

Этот пункт просто меняет год в требовании Путина-Байдену- отвести НАТО на состояние уже даже не 1997 года (как значилось в его "неультиматуме" за 17 декабря 2021 года), а на 1990 год- на границы ФРГ, а значит, по сути на 1945-ый год- год победы СССР над нацистами во Второй Мировой. А сейчас уже Россию ждет победа над нацистами в Третьей Мировой, которая сейчас идет.