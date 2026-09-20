Политолог Межуев: высокая явка на выборах связана с СВО и голосованием онлайн

Итоговая явка на выборах в Госдуму, составившая более 56% и превысившая показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов, обусловлена военной ситуацией, а также развитием систем дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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