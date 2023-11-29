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Добрый Мир

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Новости военной "хирургии". В НАТО не успели разобраться с "Ланцетами", а им в помощь уже идёт более мощный серийный дрон-камикадзе.

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