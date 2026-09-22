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Фиктивный брак ради статуса: прокуратура Вологды добилась признания недействительным брака погибшего участника СВО

Фиктивный брак ради статуса: прокуратура Вологды добилась признания недействительным брака погибшего участника СВО

Установлено, что брак погибшего участника специальной военной операции был заключён фиктивно — за день до подписания контракта о прохождении военной службы.

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