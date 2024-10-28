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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Мы открыты к диалогу как со всеми странами, так и с международными спортивными организациями. Наша главная цель – защита прав российских спортсменов»

Об этом министр спорта РФ высказался после встречи с вице-президентом Всемирной федерации карате. «В Дубае провел встречу с вице-президентом Всемирной федерации карате.

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