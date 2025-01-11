Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие «гоп» по поводу «конца истории» и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.
Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку
Комментарии
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Aнатолий Райков
Саша,а кто видел надо мной гопода?Похоже Саша адресом ошибся.Я их не видел и о моём существании ни чего не знают,кроме друзей.И Саня может любого кого увидет господом назвать?Надо мной даже ни какого начальства нету.Я любого начильника могу на место поставить.
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4 час.
Юрий Белов
Пусть лучше трампушка возле своих границ суетится . Возле СВОИХ Россия - САМА разберётся !
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4 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
западу нельзя верить !!а США иТрампу и подавно!!!!!это досконально знают в России все !
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2 час.
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