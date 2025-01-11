Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    он против страны - экстремист и купленный диаспорами ........ - лобби диаспор - отрабатывает маржу..........его по им...У мигрантов начал...
  • demyr150648
    Включите в ценник еще патрон для мигранта. Эту сволочь стрелять не задумываясь надо.У мигрантов начал...
  • demyr150648
    Так там же полицейско-мигрантская мафия сами себя и крышуют. Вот теперь, блин, их ловить заставят тех, кого они крышу...У мигрантов начал...

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие «гоп» по поводу «конца истории» и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Саша,а кто видел надо мной гопода?Похоже Саша адресом ошибся.Я их не видел и о моём существании ни чего не знают,кроме друзей.И Саня может любого кого увидет господом назвать?Надо мной даже ни какого начальства нету.Я любого начильника могу на место поставить.
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4 час.
Юрий Белов
Пусть лучше трампушка возле своих границ суетится . Возле СВОИХ Россия - САМА разберётся !
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4 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
западу нельзя верить !!а США иТрампу и подавно!!!!!это досконально   знают в России все !
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2 час.

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