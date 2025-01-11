Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Aнатолий Райков

Саша,а кто видел надо мной гопода?Похоже Саша адресом ошибся.Я их не видел и о моём существании ни чего не знают,кроме друзей.И Саня может любого кого увидет господом назвать?Надо мной даже ни какого начальства нету.Я любого начильника могу на место поставить.