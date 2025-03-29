Габбард аннулировала допуск к секретной информации для Байдена, Харрис и других

Глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард сообщила, что аннулировала допуск к секретной информации для американского экс-президента Джо Байдена, Камалы Харрис, Хиллари Клинтон и ряда других политиков и критиков лидера США Дональда Трампа.
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