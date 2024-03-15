Кристальная гусеница Дальцерида

Это фантастическое создание с латинским названием Acraga coa — личинка моли из семейства дальцерид. Верится с трудом, но эта похожая на драгоценный камень гусеница, мирно отдыхающая на сочном листе мангрового дерева, очень быстро превратится в яркую моль — дальцериду, все туловище которой покрыто огромным количеством оранжевых ворсинок.
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