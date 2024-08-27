Квартиры-студии в омских новостройках окупаются при сдаче в аренду только через 20 лет. В некоторых городах покупка однушки для сдачи внаем оказывается еще менее выгодной, чем здесь.
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Квартиры-студии в омских новостройках окупаются при сдаче в аренду только через 20 лет. В некоторых городах покупка однушки для сдачи внаем оказывается еще менее выгодной, чем здесь.