Два автомобиля загорелись в Алмалинском районе Алматы

В Алмалинском районе ликвидировали пожар в двух автомобилях, сообщают в МЧС РК. Вечером 5 июня в Алмалинском районе загорелся моторный отсек и панель приборов автомобиля Nissan Almera с переходом огня на рядом припаркованный Land Rover.