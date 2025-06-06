Два автомобиля загорелись в Алмалинском районе Алматы

В Алмалинском районе ликвидировали пожар в двух автомобилях, сообщают в МЧС РК. Вечером 5 июня в Алмалинском районе загорелся моторный отсек и панель приборов автомобиля Nissan Almera с переходом огня на рядом припаркованный Land Rover.
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