Самолёт врезался в зебру, взлетел, но далеко улететь не смог: 38-летний Embraer с 30 людьми на борту совершил экстренную посадку

После столкновения с животным отказала система выпуска шасси, и экипажу пришлось экстренно садиться в аэропорту Килиманджаро Самолёт Embraer EMB-120 авиакомпании Sindbard Air, выполнявший сафари-рейс, столкнулся с зеброй при взлёте из аэропорта Серонера в национальном парке Серенгети.
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