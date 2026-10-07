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Самолёт врезался в зебру, взлетел, но далеко улететь не смог: 38-летний Embraer с 30 людьми на борту совершил экстренную посадку

Самолёт врезался в зебру, взлетел, но далеко улететь не смог: 38-летний Embraer с 30 людьми на борту совершил экстренную посадку

После столкновения с животным отказала система выпуска шасси, и экипажу пришлось экстренно садиться в аэропорту Килиманджаро Самолёт Embraer EMB-120 авиакомпании Sindbard Air, выполнявший сафари-рейс, столкнулся с зеброй при взлёте из аэропорта Серонера в национальном парке Серенгети.

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