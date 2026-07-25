«Мы не ожидали такого». Ньюи – о поломке обновленной машины Aston Martin

«Мы не ожидали такого». Ньюи – о поломке обновленной машины Aston MartinAston MartinРуководитель Aston Martin и главный технический директор команды Эдриан Ньюи заявил, что предполагаемая поломка задней подвески Лэнса Стролла на Гран При Венгрии, скорее всего, не связана с масштабным пакетом обновлений.
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