Авиасообщение с Кувейтом открывает Казахстан

Между Казахстаном и Кувейтом будет открыто авиасообщение. В пресс-службе МИИР РК сообщили, что в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания «Jazeera Airways» планирует начать выполнение регулярных рейсов по новому маршруту между городами Алматы и Эль-Кувейт на воздушном судне типа Boeing A320/A20N с частотой 2 рейса в неделю (среда и воскресенье).