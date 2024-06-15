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Овчинский: ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск электрогрузовиков

Овчинский: ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск электрогрузовиков

Более 30 столичных компаний, занимающихся электромобилестроением, входят в ОЭЗ «Технополис Москва». При этом 20 из них имеют статус резидента, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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