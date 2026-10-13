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SUSANIN

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На Северном кладбище Ижевска могут привести в порядок захоронения со старого Троицкого некрополя

На Северном кладбище Ижевска могут привести в порядок захоронения со старого Троицкого некрополя

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске следующей весной могут привести в порядок две братские могилы, расположенные у воинского мемориала на Северном кладбище.

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