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Татар-информ

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115 км дорог и более 3 млрд рублей: итоги пятилетки подвели в Верхнем Услоне

115 км дорог и более 3 млрд рублей: итоги пятилетки подвели в Верхнем Услоне

Более 3 млрд рублей инвестиций, 115 километров построенных и отремонтированных дорог, обновленные объекты здравоохранения, образования и культуры – таких результатов удалось добиться Верхнеуслонскому району за последние пять лет.

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