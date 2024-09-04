У курян уже почти 2 месяца нет горячей воды

Только-только начала «Квадра» возвращать жителям многих улиц Курска горячую воду после длительного отключения, длившегося с 10 июля по 25 августа, как тут произошло новое ЧП - с 1 сентября многие куряне вновь моются с помощью тазиков и чайников.