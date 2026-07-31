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Армения играет с огнём, выдвигая России финансовый ультиматум

Армения играет с огнём, выдвигая России финансовый ультиматум

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не исключает обращения в международный арбитраж по вопросу эксплуатации ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), находящейся в концессионном управлении РЖД с 2008 года.

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Комментарии
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СК
Сергей Кашапов
А что разве в Армении нет более достойных людей чем Пачкунян?👮‍♂️🤫
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
Мы можем обойтись без этой железной дороги? В случае блокировки Армения сама ещё больше потеряет.
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1 м.
Maxim
Депортировать армян, обнул паспорта, кто не проживал в РСФСР
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1 м.