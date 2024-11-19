Началось, чего боялись - первая атака ATACMS/Storm Shadow: ВСУ били по арсеналу в Брянщине. Пожар, детонация - Военблогеры слили подробности

Да не будет ни какого "ответного шага". Россияне уже сбились со счета, сколько "красных линий" рисовали в Кремле для Запада. В начале СВО громоглано заявлялось, что любое вмешательство третьих сил будет жестоко пресечено... И толку? Потом были громкие уверения о реакции на поставки танков... потом- самолетов... И чем ответила Россия? Да молча утерлась. И теперь будет то-же самое: верховный главнокомандующий, погрозив Западу пальчиком, так и не решится на конкретные кординальные меры.

РР

Русский Россиянин

А чего бояться американцам ?! Они раскатывают любые страны, теперь и Россию, Курская область, Брянская, Белгородская под обстрелами, их города остаются целыми, ну повазмущялись, типа какие то там папуасы, что-то там какую то стратегию приняли и уже не раз, ну и что ?! И дальше будут утюжить, гопнику никто не указ, его дом не трогают, его города целы, постепенно кипятят лягушку, а она уже и ничего не замечает, варится потихоньку в собственном соку, что то там ещё пищит, чем то там недовольна. Ждём очередных обстрелов наших областей и как всегда бездействуем, а они нам говорят, ой боюсь боюсь, на наши словесные ответы, всё как всегда, это типа они нас так провацируют, зачем им отвечать, а то все погибнем, лучше мы сами сдохнем, мы не такие, мы хорошие, типа того