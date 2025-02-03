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Эксперт по ЖКХ Бондарь: за курение в квартире и на балконе можно получить штраф

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за курение в квартире и на балконе можно получить штраф

Россияне имеют право курить в своей квартире, так как это частная собственность. Однако важно, чтобы дым от сигарет и вейпов не попадал в другие квартиры через вентиляцию, открытые окна и балконы, щели и так далее, потому что это будет уже нарушением прав соседей и санитарно-гигиенических норм, объяснил RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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