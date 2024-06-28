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Мамиашвили о бойкоте Лос-Анджелеса-1984: «Обиды на политиков не было. Мы считали, что это правильное решение»

«Для меня и моих друзей по команде не было сомнений, мы были едины с нашей страной и нашим государством.

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