В МИД РФ ответили на сомнения офиса Зеленского относительно «Орешника»

В офисе президента Украины, сомневающемся в существовании ракеты «Орешник», ранее ставили под сомнение существование и других очевидных вещей, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 24 ноября в своем Telegram-канале.
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