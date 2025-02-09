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Мы соседи по планете

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Развитие медуллобластомы можно предотвратить еще до появления опухоли

Развитие медуллобластомы можно предотвратить еще до появления опухоли

Международная команда ученых обнаружила, что инактивация белка Olig2 блокирует активацию стволовых клеток и развитие опухоли подтипа медуллобластомы, наиболее распространенного рака головного мозга у детей, до того, как начнется рост опухоли.

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