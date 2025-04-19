📹❗️Эффектнейшие кадры высокоточного удара 12 малозаметными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровске.
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📹❗️Эффектнейшие кадры высокоточного удара 12 малозаметными БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровске.