Мостовой хочет сыграть в хоккей с Овечкиным: «Хоть пас от него получу и, может, забью»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой хочет сыграть в хоккей в одном звене с Александром Овечкиным, который недавно стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии