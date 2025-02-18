Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев дал старт тюменской «Женской политшколе»: главное

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев прибыл с рабочим визитом в Тюмень. В ходе поездки прошли встречи с матерями погибших бойцов в зоне СВО, состоялось посещение Штаба общественной поддержки ЕР и заседание «Муниципальной женской политшколы».