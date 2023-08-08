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Спецслужбы США уже даже не скрывают свое разочарование Зеленским — СМИ

Спецслужбы США уже даже не скрывают свое разочарование Зеленским — СМИ

В связи с провалом контрнаступления западные партнеры Украины все чаще стали требовать объяснений от президента Владимира Зеленского, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Статья по сути ни о чем. Зеленского типа предупредили, Зеленского типа хотят заставить что то там сделать. Кто хочет заставить? Как хотят заставить? Чем хотят заставить? Похоже, что статья эта исключительно мозгоклюйская, ни о чем по сути, а может и того более - ДЕЗИНФОРМАЦИЯ и ПРОВОКАЦИЯ. США согласовали поставки &quot;Абрамсов&quot; УкРуине, Франция передает дальнобойные ракеты УкРуине, какой то там мутный сходняк в Аравии прошел и опять же какая то поддержка УкРуины, не у всех, но есть. И как после этого реагировать на данную писанину под названием &quot;Спецслужбы США уже даже не скрывают свое разочарование Зеленским — СМИ&quot;?
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