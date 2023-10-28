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Newsweek: на Украине нового премьера Словакии Фицо назвали мини-Орбаном

Newsweek: на Украине нового премьера Словакии Фицо назвали мини-Орбаном

Для Киева решение нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо отказаться от предоставления военной помощи Украине стало неприятным развитием событий, написало американское издание Newsweek со ссылкой на главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко.

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