Newsweek: на Украине нового премьера Словакии Фицо назвали мини-Орбаном

Для Киева решение нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо отказаться от предоставления военной помощи Украине стало неприятным развитием событий, написало американское издание Newsweek со ссылкой на главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко.