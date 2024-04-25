Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • petrabramovichg
    Б...ть, я бы тем кто придумывал такие тесты задал бы сначала тесты по физике и квантовой механике, например. Должно б...Как это будет по-...
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    Всех таких чинуш наказывать как можно строго. А этих мигрантов, которые давали деньги - выслать из страны и лишить гр...Полицейские в Бал...
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Артиллеристы нанесли удары по укреплениям ВСУ из гаубицы «Акация»

Артиллеристы нанесли удары по укреплениям ВСУ из гаубицы «Акация»

Расчет 152-мм артиллерийской установки 2С3 «Акация» подразделения Южной группировки войск нанес удары по укреплениям украинских боевиков.

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Комментарии
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Игорь Рулькевич
Куда спряталась новая гаубица, &quot;КОАЛИЦИЯ&quot; которая наконец-то поступила на СВО и реактивным снарядом стреляет на 70 км.
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15 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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14 час.

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