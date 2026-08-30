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В России вводят короткие сроки для проведения срочной диагностики

В России вводят короткие сроки для проведения срочной диагностики

В России вступили в силу новые правила ОМС: сложные диагностические исследования — МРТ, КТ, УЗИ — должны проводиться бесплатно в течение 14 дней.

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