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Губернатор Флориды отправит тысячу нацгвардейцев на помощь Техасу

Губернатор Флориды добавил, что, если у страны нет границы, то ее нельзя считать суверенной.<strong>Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о решении отправить войска Национальной гвардии штата в Техас для помощи в остановке потока нелегальных мигрантов через границу с Мексикой, <a href="https://rtvi.

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