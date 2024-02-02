Губернатор Флориды отправит тысячу нацгвардейцев на помощь Техасу

Губернатор Флориды добавил, что, если у страны нет границы, то ее нельзя считать суверенной.<strong>Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о решении отправить войска Национальной гвардии штата в Техас для помощи в остановке потока нелегальных мигрантов через границу с Мексикой, <a href="https://rtvi.