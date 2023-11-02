Рамасвами пообещал заключить мир на Украине в случае победы на выборах президента США

Баллотирующийся на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что заключит мирное соглашение на Украине, если одержит победу на президентских выборах 2024 года.
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