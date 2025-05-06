Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, полностью прекращающий использование федерального бюджета для финансирования исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, подобных COVID-19.
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