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Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов

Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, полностью прекращающий использование федерального бюджета для финансирования исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, подобных COVID-19.

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