Инсайдер: «Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет раньше, чем вы думаете» Надежный и...

Инсайдер: «Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет раньше, чем вы думаете»Надежный инсайдер и игровой журналист Том Хендерсон (Tom Henderson) поделился с читателями информацией, когда примерно выйдет ремейк Assassin’s Creed 4: Black Flag.