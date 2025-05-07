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  • Влад Владимиров
    У шайтанов нет  иных мест для их обитания... Зеленка выбрал его  там добровольно сам. Ему на  всех и вся плевать. Ем...Сколько осталось ...
  • Evgenija Palette
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Дональд Трамп начинает депортацию нелегалов в Ливию на этой неделе

Дональд Трамп начинает депортацию нелегалов в Ливию на этой неделе

Администрация Дональда Трампа приступает к депортации нелегалов в Ливию, что будет организовано силами вооружённых сил США.

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