Застройка бывшей промзоны «Октябрьское Поле» идет с опережением графика

Строительные работы на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле» ведутся с опережением графика. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.