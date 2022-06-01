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Застройка бывшей промзоны «Октябрьское Поле» идет с опережением графика

Застройка бывшей промзоны «Октябрьское Поле» идет с опережением графика

Строительные работы на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле» ведутся с опережением графика. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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