В Москву и область возвращается тепло: бабье лето пробудет до воскресенья

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. В столичном регионе на текущей неделе ожидается наступление бабьего лета, которое, по прогнозам, задержится как минимум до воскресенья.
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