По соседству с Брянской областью предлагают разместить западных миротворцев

Присутствие миротворцев позволит ВСУ проводить ротацию и укрепиться у границы России.Депутат Верховной Рады Александр Юрченко в эфире украинского телеканала заявил, что западные миротворцы, в случае их прибытия на Украину, не будут размещаться на линии фронта.
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