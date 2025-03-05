По соседству с Брянской областью предлагают разместить западных миротворцев

Присутствие миротворцев позволит ВСУ проводить ротацию и укрепиться у границы России.Депутат Верховной Рады Александр Юрченко в эфире украинского телеканала заявил, что западные миротворцы, в случае их прибытия на Украину, не будут размещаться на линии фронта.