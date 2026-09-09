Представитель фестиваля объявила о 120 пространствах брендов в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи в "Екатеринбург-Экспо" соберет 121 бренд. Анастасия Ключ сообщила, что участие примут 10 тысяч лидеров из 190 стран.
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