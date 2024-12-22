В Орловской области при атаке беспилотников произошел пожар на объекте с топливом

Орловская область подверглась массированной вражеской атаке беспилотников, в результате снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа, сообщил губернатор Андрей Клычков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии