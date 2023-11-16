Китай согласился возобновить диалог с США в военной области

Китай согласился возобновить диалог с США в военной сфере на политическом и оперативном уровнях. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга на пресс-брифинге, посвященном переговорам между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.