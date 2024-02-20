Президент Украины Владимир Зеленский решил не проводить выборы главы государства, потому что боится потерпеть поражение по итогам голосования.
Азаров: Зеленский решил не проводить выборы, потому что боится их проиграть
Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Становится все более очевидным, что для множества так называемых руководителей и, в частности, для так называемого президента Украины Зеленского, мнение народа и законы - это лишь подобие сценическим декорациям на "сцене" жизни граждан страны. Пьянящий воздух власти довел Зеленского до неадекватности мышления, а посему вседозволенность и безответственность овладели им. Исходя же из того, что ему «наверху» отчитываться особо нет перед кем и бояться, в принципе некого, то опьянев от всемогущества, господин Зеленский и правительственный кагал Украины выдвигают разного рода антинародные законы и решения, и, судя по созданному ими хаосу, на полном серьёзе
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