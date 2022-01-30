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Фанаты «Динамо» и «Уфы» тоже против Fan ID, Барти выиграла Australian Open, ковид в сборной России по фигурке, Том Брэди заканчивает карьеру и другие новости

Фанаты «Динамо» и «Уфы» тоже против Fan ID, Барти выиграла Australian Open, ковид в сборной России по фигурке, Том Брэди заканчивает карьеру и другие новости

Доброе воскресное утро! Врываемся в новый день вместе с нашим дайджестом! ☀️ Шипачев будет капитаном на Олимпиаде, Жиго одной ногой в «Марселе», Барти впервые выиграла АО 1.

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